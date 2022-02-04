Немецкий политик Габриэль назвал глупой остановку «Северного потока — 2»

Остановка российского трубопровода «Северный поток — 2» в данный момент является глупой. Соответствующее заявление сделал немецкий политик, бывший министр иностранных дел Германии, экс-вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль.

Габриэль во время беседы с изданием Wirtschafts Woche предположил, что российский газопровод можно остановить, если Вашингтон сможет «предложить что-то взамен» Москве. Бывший вице-канцлер Германии отметил, что всегда воспринимал возведение «Северного потока — 2» в качестве «реального проекта».

По словам бывшего министра иностранных дел Германии, сейчас было бы глупо снимать трубопровод с обсуждения, поскольку необходимо что-то предложить взамен. Габриэль выразил уверенность, что Белый дом думает в таком же ключе. Он также подчеркнул, что Вашингтон и ранее высказывался и выступал против газопроводов России и Германии.