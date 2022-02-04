Фигурист Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпиады

Российский 18-летний фигурист Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине.

Командные соревнования фигуристов на Олимпиаде начались в пятницу. Первой дисциплиной стала короткая программа в мужском одиночном катании стала первой дисциплиной.

Чемпион России Марк Кондратюк в прокате с двумя четверными прыжками и тройным акселем завоевал 95,81 балла. Первое место занял гражданин США Натан Чен (111,71 балла), на втором месте японец Сема Уно (105,46). Сейчас россияне в командном турнире пока стоят на третье строчке.

Напомним, российским спортсменам за золото зимней Олимпиады в Пекине заплатят по 5 миллионов рублей. Серебряная медаль оценивается в 2,5 миллиона, а за бронзу полагается 1,5 миллиона рублей, сообщили ранее в петербургском комитете по физкультуре и спорту.