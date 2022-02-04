Первый в мире самолет с ракетами обратного старта выпустят в России

Обновленный стратегический бомбардировщик Ту-160М первым в мире оснастят ракетами обратного старта, которые позволяют поражать цели в задней полусфере. Об этом сообщил источник в авиастроительной отрасли.

Главным преимуществом модернизированного самолета названа возможность перехватывать цели, находящиеся у него «за спиной». Со слов источника РИА Новости, применение РЛС заднего обзора на тяжелых бомбардировщиках будет целесообразным в связи с тем, что они «могут не успеть развернуться носом к противнику».

Применение РЛС заднего обзора станет наиболее целесообразным на тяжелых бомбардировщиках. Это маломаневренные машины, которые «могут не успеть развернуться носом к противнику», объяснил собеседник агентства. Также отмечается, что новый борт Ту-160М имеет обновленные двигатели, модернизированное бортовое радиоэлектронное оборудование и новейшие системы управления вооружением.