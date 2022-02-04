Президент Бразилии Болсонару планирует прилететь в Москву 14 февраля

Президент Бразилии Жаир Болсонару запланировал официальный визит в Москву, который продлится с 14 по 17 февраля. Об этом сообщили в бразильском МИД.

Соответствующие даты озвучены в опубликованном министерством документе, в котором речь идет о том, какую информацию участники поездки должны предоставить властям Бразилии.

В минувший четверг Болсонару заявил, что не будет отказываться от поездки из-за недовольства со стороны США.

«Бразилия - это Бразилия. Россия - это Россия. У меня хорошие отношения со всеми», — отметил он.

Ранее газета Folha de S.Paulo сообщила, что Жаир Болсонару не собирается отменять запланированную поездку в Россию, несмотря на давление Вашингтона на фоне напряженности на российско-украинской границе.