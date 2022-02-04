Журналиста AP возмутили бездоказательные обвинения Госдепа в адрес России

Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс устроил перепалку с журналистом Associated Press Мэтью Ли во время брифинга, посвященного якобы «подготовке» Россией некого видеофейка для вторжения на Украину.

Ли во время брифинга попросил Прайса представить доказательства того, что Россия действительно планирует сфабриковать материал для вторжения. Официальный представитель Госдепа ответил, что его заявление и есть доказательство.

«Мы пытаемся предотвратить попытку русских сфабриковать фейк, вот почему мы публикуем эти данные. Если русские этого не сделают — значит, они не планировали это делать», — резко ответил Прайс.

Журналист в ответ возразил ему, что такие утверждения недоказуемы. Ли с иронией отметил, что Госдеп пытается занять нишу телеведущего и конспиролога Алекса Джонса.

Ранее власти США заявляли, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео с инсценированием нападения украинских военных на российскую территорию или русскоязычных сограждан. В Вашингтоне утверждают, что такой «фейк» мог бы стать предлогом дня начала боевых действий.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов опроверг утверждения о видеофейке. Он отметил, что Россия никогда не занимается подобными вещами.