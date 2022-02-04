Кедми предсказал, когда РФ и Китай нанесут США сокрушительное поражение

Вашингтону необходимо морально подготовиться к тому, что в международных отношениях и в большой геополитике правила изменятся в корне. И у американцев еще есть для этого немного времени.

С таким предупреждением в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» выступил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

По мнению эксперта, совместное заявление лидеров РФ и КНР о новых правилах в большой геополитике, которое ранее анонсировал помощник российского президента, ознаменует полный разгром США в геополитическом споре с Россией и Китаем.

Американцам осталось около полутора месяцев на то, чтобы ознакомить союзников с изменившейся реальностью и свернуть свои масштабные зарубежные проекты. Скорее всего, час Х настанет спустя несколько дней после того, как в Пекине завершатся Зимние Паралимпийские игры, при самом лучшем для США раскладе – в конце марта. А вышеупомянутое совместное российско-китайское заявление о новых правилах международных отношений будет опубликовано с 20 по 30 марта, считает Кедми.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

«До конца марта в этом противостоянии все будет ясно. Будет понятно, куда и как будет разруливать эту ситуацию Москва. В период с 20 по 30 марта и будет опубликовано совместное заявление президента России и великого кормчего Китая. В конце марта заканчиваются Паралимпийские игры, то есть в конце марта Олимпийские игры перестают быть фактором международной политики», — объяснил свои расчеты израильский политолог.

Также, по его словам, и то, как развиваются события в дипломатической конфронтации России и США, указывает на то, что принятие самых важных решений произойдет к концу марта.

В частности, напомнил Кедми, сейчас Россия получила ответ США на свои предложения по гарантиям безопасности. Теперь России необходимо отреагировать на ответ США. И опять настанет очередь призадуматься Вашингтону. И точка в этом споре будет поставлена в конце марта.

«На этот раз позиция Москвы будет куда более ясно согласована с Китаем. Пекин уже заявлял, что поддерживает решения России. Теперь будет ясно, речь идет сугубо о политической поддержке или еще о каких-то мерах другого характера. Как бы то ни было, можно не сомневаться, что это заявление ознаменует сокрушительное поражение США в споре с РФ и Китаем», — уверен политолог.

Федеральное агентство новостей /

Также эксперт отметил, что в Вашингтоне уже догадываются о том, какие потрясения вскоре ждут США, но деталей предугадать не могут. Даже если американцы попытаются предотвратить неизбежное развитие событий, и решаться, например, организовать крупную военную провокацию на Украине, это все равно ничего не изменит. Подобный шаг только усугубит ситуацию для самих США, считает Кедми.

Но в конце концов новые геополитические правила и уход Соединенных Штатов Америки с их нынешних позиций больнее всего ударят по сателлитам – по руководству стран Балтии, Польши и Украины. Именно поэтому лидеры этих стран уже сейчас, чувствуя скорые неприятные перемены, скатываются в истерику, заключил Яков Кедми.