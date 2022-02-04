Блинкен заявил о санкциях против граждан Белоруссии за «деятельность против диссидентов»

Вашингтон ввел санкционные пакеты в отношении большого количества представителей правительства Белоруссии, которые, по мнению США, связаны с преследованием диссидентов за границей. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Поименный перечень людей, которым запрещается въезд на территорию США, в данный момент не распространен. Однако, судя по заголовку заявления американского госсекретаря, ограничительные меры распространяются на людей, которые несут ответственность «за преследование белорусских спортсменов за рубежом».

В заявлении сказано, что американский государственный департамент вводит визовые рестрикции против белорусских граждан в рамках «Запрета Хашукджи», который является инструментом противодействия транснациональным репрессиям. О них администрация сообщила в прошедшем году.