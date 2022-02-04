Михеев: между Россией и Западом идет война темпов, и время работает на РФ

Россия не может совсем выйти из-под удара направленных против нее санкций, поэтому ей нужно постараться минимизировать возможность давления на себя при помощи ограничительных мер. При этом России важно сбить тот темп, который ей навязывает Запад.

Об этом в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» заявил политолог Сергей Михеев.

«Идет война темпов. Запад с нашими предложениями по безопасности и с их попыткой свести все к Украине сам себе задал спринтерский темп решения вопроса и нам пытается его навязать. Но время начинает работать против Запада», — уверен эксперт.

Время проходит, а «вторжения», которое предсказывают на Западе на протяжении уже многих месяцев, все не происходит. В этой ситуации Запад может попытаться спровоцировать это «вторжение», предупреждает Михеев.

Федеральное агентство новостей /

«У западных лидеров, у того же (президента США Джо) Байдена, есть очевидный срок, им нужно что-то показать. Надо что-то сообразить, может ввести санкции до вторжения, а потом сказать, что они Россию и остановили», — добавил политолог.

У Запада, по его словам, в заданном им же темпе уже начинают прокручиваться колеса, так как конфликта не начинают ни российский президент Владимир Путин, ни украинский лидер Владимир Зеленский, а у них (у Запада) «уже все распланировано». Если же Запад попытается представить пиар-победу, то в реальности это будет все же не победа, а только ее изображение, которое не приведет ни к каким переменам.

Поэтому России не нужно принимать темп, который навязывает ей Запад, так как время работает в ее пользу и против ее противников.

Федеральное агентство новостей /

В сложившейся ситуации, предупреждает Михеев, западные страны могут попытаться устроить провокацию «из-под Зеленского», но в этом случае ее можно будет дезавуировать, а значить она не будет иметь необходимого веса. Еще одна возможность Запада – обменять нынешнего президента Украины Владимира Зеленского на его предшественника Петра Порошенко, и заставить Порошенко начать какую-нибудь кампанию против России. Но Запад вряд ли прибегнет к этому сценарию, так как это была бы сложная операция с неоднозначным результатом.