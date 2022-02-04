Бывший замглавы разведки НАТО пожаловался на визит премьера Венгрии Орбана в Москву

Бывший заместитель главы разведки Североатлантического альянса Ярослав Стружик раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его поездку в Москву.

Стружик во время эфира на польской радиостанции RMF FM сообщил, что премьер-министр Венгрии своим визитом в Москву якобы «специально раскалывает» НАТО. По словам экс-замглавы разведки Альянса, ранее Орбан разными способами пробовал расколоть Евросоюз, а теперь он пытается это сделать с Североатлантическим альянсом.

По словам Стружика, необходимо отреагировать хотя бы в форме заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Экс-замглавы разведки НАТО подчеркнул, что нет официальных процедур для наказания Венгрии или обращения внимания. Он добавил, что в этом заключается проблема.