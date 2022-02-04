Пассажиропоток петербургского метро снизился на четверть из-за коронавируса

Пассажиропоток метро Петербурга снизился на 25% в сравнении с январскими показателями. Причина этого заключается в увеличении случаев заболеваемости COVID-19, заявили в пресс-центр ГУП «Петербургский метрополитен».

Снижение пассажиропотока метрополитена Петербурга стало причиной оптимизации графика транспортного обслуживания. В результате были сокращены размеры движения поездов на каждой линии. В пресс-центре добавили, что большинство работников метро прошли полную вакцинацию от COVID-19. При этом число больничных листов, которые выдают сотрудникам метро, в целом повторяет общий тренд к увеличению.

Ужесточение ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции с начала Нового года стало настоящим испытанием для предпринимателей. В городе даже начался QR-бойкот. Однако петербургское правительство во главе с губернатором Александром Бегловым не принимает эффективных решений для решения проблемы.