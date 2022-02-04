Главком ВСУ заявил об отсутствии плана по введению украинских военных в Крым

Украинское правительство не разрабатывало планы по введению войск на территорию Крыма, Луганска и Донецка. Соответствующей информацией поделился главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Залужный во время эфира на одном из украинских телеканалов заявил, что отсутствуют какие-либо распоряжения по планированию миссии о вхождении на территории Донецка, Луганска или Крыма. По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины, власти республики не вели таких разговоров, а также не разрабатывали соответствующих планов.

Однако в январе Народная милиция ЛНР заявила, что наступление армии Украины может произойти в ближайшие дни. По мнению официального представителя ведомства Ивана Филипоненко, о скором начале наступлении говорит увеличившаяся активность силовиков на линии соприкосновения.