Пушков: РФ на примере DW показала всем, как будет отвечать на притеснение своих СМИ

Западные страны на примере немецкого телеканала Deutsche Welle должны понять, какие меры Россия будет принимать по отношению к их вещательным компаниям в случае дальнейшей дискриминации российских СМИ.

Так в беседе с изданием «СенатИнформ» ответные меры России на запрет вещания в Германии телеканала RT прокомментировал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее Министерство иностранных дел РФ сообщило, что в ответ на действия Германии, где 1 февраля было запрещено вещание телеканала RT DE, будет прекращено и вещание немецкого телеканала Deutsche Welle на российской территории. Кроме того, МИД РФ объявил о закрытии корреспондентского пункта DW в Москве и аннулировании аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкой медиакомпании. Вдобавок министерство инициировало процедуру признания немецкого телеканала СМИ-иноагентом.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ, данные меры является первым этапом ответных мер, и позже будет опубликована дополнительная информация о последующих этапах. Кроме того, будет сформирован список граждан Германии, имеющих отношение к ограничению вещания канала RT DE, которым МИД России запретит въезд в страну.

Федеральное агентство новостей /

Комментируя комплекс ответных мер РФ по отношению к Deutsche Welle, Алексей Пушков напомнил, что ранее Москва предупреждала о таком развитии событий, но в ФРГ к ней не прислушались.

«Россия не могла оставить без ответа действия немецкого регулятора и пошла по пути тех предупреждений, которые сформулировала ранее, — отметил сенатор. — То, что сейчас произошло, демонстрирует некий алгоритм, матрицу, которую за рубежом должны принять во внимание и больше не подвергаться искушению запретить вещание того или иного российского СМИ или его дискриминировать».

Напомним, 3 февраля министр Германии по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот назвала ответные меры России по отношению к каналу Deutsche Welle неприемлемыми и не имеющими под собой никаких оснований.