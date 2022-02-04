Зеленский: место для переговоров с Москвой не играет никакой роли

Место для переговоров между Киевом и Москвой не играет никакой роли. Соответствующим заявлением поделился лидер украинского государства Владимир Зеленский.

Зеленский во время брифинга по результатам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг, 3 февраля, заявил, что не играет роли, где именно будет поставлена точка «в войне». По словам украинского лидера, важно, чтобы все были искренне готовы к этому. Президент Украины также поблагодарил коллегу из Турции за посредничество в переговорах между Москвой и Киевом.

Недавно глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что если президент Украины планирует беседовать по поводу нормализации отношений с Москвой, то она готова. Он также предложил Зеленскому приехать в столицу России, Сочи или Санкт-Петербург. Однако Зеленский настоял на переговорах на территории Одессы.