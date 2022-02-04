Шугалей: Смольный не создал условий для участия частного капитала в реставрации исторических объектов в Петербурге

Правительство Петербурга оказалось не в состоянии обеспечить условия для участия частных средств в реставрации города. Соответствующее заявление сделал российский социолог Максим Шугалей.

Шугалей в личном Telegram-канале сообщил, что в период с 2015 по 2021 год Северная столица ежегодно выделяла из бюджета на ремонт 68 объектов культурного наследия не больше двух млрд рублей. По словам социолога, учитывая такие объемы реставрации, сохранение зданий зависит от желания инвесторов приобретать их и выделять средства для восстановления.

Однако власти города не создали условий и правил для участия частных средств, отметил ученый. По его мнению, программа «Рубль за метр» извращена и не функционирует.

«Но город не создал никах условий и понятных правил для участия частного капитала. Программа "Рубль за метр" извращена и не работает — за 3 года ее работы вовлечены только 5 объектов», – написал социолог

Он добавил, что нет торгов на приватизацию объектов. Также отсутствуют торги на подписание инвестиционных соглашений, сообщил социолог. По его словам, действующий Закон Северной столицы при этом создает дополнительные ограничения для инвесторов.