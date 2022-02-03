Псаки назвала совместные маневры России и Белоруссии «эскалационным» действием

Совместные маневры России и Белоруссии якобы являются «эскалационным» действием. Соответствующим заявлением поделилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что эти учения якобы ведут к «эскалации», а не деэскалации. По словам Псаки, Вашингтон определенно наблюдает за развитием событий. Она также добавила, что Белый дом смотрит, какую помощь может оказать и как работать с собственными союзниками по Североатлантическому альянсу на территории региона.

Учения Союзного государства проходят на территории Белоруссии. До 9 февраля будут переброшены и созданы группы войск в республике. В период с 10 по 20 февраля состоятся маневры «Союзная решимость-2022». При этом Россия неоднократно заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.