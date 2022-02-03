Глава ФЗНЦ Шугалей обнародовал рекомендации для стабилизации экономики Мали

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей поделился ключевыми итогами работы экспертов, изучающих социально-экономическую ситуацию в Мали.

Глава ФЗНЦ отметил, что исследование было запущено по инициативе фонда, поскольку в настоящий момент Мали продолжает находиться под давлением со стороны международных институтов.

«Страна долгое время находилась в кризисе и сейчас, в борьбе свою независимость, она столкнулась с новыми вызовами, на которые необходимо отвечать», – пояснил он.

Аналитики составили список ключевых шагов, которые будут рекомендованы в готовящейся дорожной карте по стабилизации ситуации в республике. Среди них – отказ Мали от западноафриканского франка КФА и переход на собственную валюту, формирование Центробанка, возвращение золотовалютных запасов Мали, а также погашение гособлигаций в собственной национальной валюте.

Эксперты уверены, что выполнение этих рекомендаций позволит руководству Мали предотвращать кризисы, эффективно контролировать внутренние финансовые процессы и не зависеть от внешних сил.

«По итогам глубокого анализа эксперты сделали вывод, что ответ должен быть таким, чтобы раз и навсегда лишить иностранные государства и международные организации возможности блокировать нормальную жизнедеятельность страны. Нужно вырвать инструменты у тех, кто практикует санкционное давление в отношении правительств, не готовых безропотно слушаться Запад», — написал Шугалей.

Ожидается, что полный отчет с этими и прочими предложениями для Мали будет в ближайшее время направлен властям африканской республики.