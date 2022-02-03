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Глава ФЗНЦ Шугалей обнародовал рекомендации для стабилизации экономики Мали

Политика
Глава ФЗНЦ Шугалей обнародовал рекомендации для стабилизации экономики Мали

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей поделился ключевыми итогами работы экспертов, изучающих социально-экономическую ситуацию в Мали.

Глава ФЗНЦ отметил, что исследование было запущено по инициативе фонда, поскольку в настоящий момент Мали продолжает находиться под давлением со стороны международных институтов.

«Страна долгое время находилась в кризисе и сейчас, в борьбе свою независимость, она столкнулась с новыми вызовами, на которые необходимо отвечать», – пояснил он.

Аналитики составили список ключевых шагов, которые будут рекомендованы в готовящейся дорожной карте по стабилизации ситуации в республике. Среди них – отказ Мали от западноафриканского франка КФА и переход на собственную валюту, формирование Центробанка, возвращение золотовалютных запасов Мали, а также погашение гособлигаций в собственной национальной валюте.

Эксперты уверены, что выполнение этих рекомендаций позволит руководству Мали предотвращать кризисы, эффективно контролировать внутренние финансовые процессы и не зависеть от внешних сил.

«По итогам глубокого анализа эксперты сделали вывод, что ответ должен быть таким, чтобы раз и навсегда лишить иностранные государства и международные организации возможности блокировать нормальную жизнедеятельность страны. Нужно вырвать инструменты у тех, кто практикует санкционное давление в отношении правительств, не готовых безропотно слушаться Запад», — написал Шугалей.

Ожидается, что полный отчет с этими и прочими предложениями для Мали будет в ближайшее время направлен властям африканской республики.

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