Путин в шутку предложил не давать участникам встречи «Деловой России» микрофоны

Президент России иронично призвал участников общественной организации «Деловая Россия» поговорить с ним, не используя микрофонов.

Глава государства заскучал и решил пообщаться с кем-нибудь из зала. В ответ помощники предложили дать собеседникам Путина время на подготовку, и в этот момент установить микрофоны. Но лидер шуткой отверг инициативу модераторов.

«Может не будем давать возможность подготовиться, так будет интереснее и поживее», — подчеркнул президент России.

В ответ организаторы согласились с президентом, отметив, что он «хозяин». Глава государства иронично парировал, что на встрече «все хозяева».

Ранее пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин посещает мероприятия без маски. Всех контактирующих с президентом лиц регулярно тестируют на наличие коронавирусной инфекции, передает слова представителя Кремля телеканал «360».