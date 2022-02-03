Пенсионерка из Херсона в прямом эфире пожаловалась на уровень жизни

Пожилая жительница Херсона заявила о плохом уровне жизни в городе. Она пожаловалась на нехватку пенсии, из-за чего пенсионерка экономит каждую копейку.

Соответствующим заявлением женщина поделилась в эфире украинского телеканала «НАШ». По словам жительницы Херсона, ее пенсия составляет 3500 гривен (9500 рублей). Однако две трети ей приходится тратить на отопление, воду и газ. Так пенсионерка со слезами на глазах и дрожащим голосом пожаловалось на нехватку денег для жизни.

«Получается, у меня тысяча гривен (2700 рублей — Прим. ред.) на питание, на мою жизнь. Как жить? Честно вам скажу, я каждую копейку экономлю», — призналась украинка.

Помимо этого, телеканал опросил и других пожилых граждан страны на улицах Херсона. Все они без исключения признались, что живут в плохих условиях.

Уточняется, что осенью 2021 года на Украине разразился энергетический кризис. Он был вызван резким ростом цен на голубое топливо на европейском рынке и дефицитом угля, так как работа свыше половины украинских ТЭС прекращалась. Аналитик Democracy House Анатолий Октисюк уверен, что это станет для государства ключевой угрозой в 2022 году, которая обострит остальные проблемы и приведет к протестам.