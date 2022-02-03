Замминистра здравоохранения Салагай рассказал о пользе физической активности для здоровья

Физическая активность способна укрепить здоровье и предотвратить ряд заболеваний, сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Специалист отметил, что примерно 6% смертности в мире связано с низкой физической активностью. Кроме того, до 25% случаев рака молочной железы ассоциировано с физической инертностью.

«Сегодня мы имеем конкретные подтверждения того, что физическая активность является чрезвычайно важной не только для поддержания здоровья, но и для профилактики целого ряда тяжелых заболеваний», — цитирует слова министра РИА Новости.

Он также добавил, что в России увеличивается доля людей, которые систематически занимаются спортом. С 2015 по 2020 год их стало больше на 14%.

Известный телеведущий и доктор Александр Мясников заявил, что активные люди реже жалуются на постковидный синдром. В группу риска медик отнес пациентов с хроническими заболеваниями и патологиями.