Французский президент Эмманюэль Макрон суетливо пытается решить политический кризис, к которому его привели недальновидные решения в отношении Мали.

Руководитель центра изучения Франции Института Европы РАН Юрий Рубинский в беседе с ФАН выразил уверенность, что Макрон боится признать провал Франции в зоне Сахеля и вывести войска. При этом большинство французов выступают за прекращение операции «Бархан» из-за ее низкой эффективности, о чем свидетельствуют результаты опроса Le Figaro.

«Французские военные находятся в Мали с 2013 года. В то время существовала опасность захвата власти местными джихадистами. Однако за прошедшие восемь лет Пятая республика практически ничего не добилась. Активность радикальных исламистов наблюдается до сих пор. Также важно отметить большое количество средств, ушедших на содержание военных миссий», — отметил Рубинский.

Политолог отметил, что все антифранцузские настроения в Африке являются результатом политической неудачи Макрона. Африканцы и европейцы видят, что вмешательство Парижа лишь усугубило затяжной кризис.

В Мали присутствовали три силы: военная операция Takuba, контингент миссии ООН и солдаты операции «Бархан». Никто из них не выполнил поставленные задачи, отметил Рубинский. При этом Париж использует свое председательство в Евросоюзе, чтобы втянуть еще больше европейских партнеров в операцию Takuba.

«Европейские элиты хотят доказать, что все человеческие потери и весь финансовый ущерб последних восьми лет — все было не зря. Отчасти, в кризисе на территории Сахеля виновата сама Франция, поскольку она в свое время сместила баланс сил во время вторжения в Ливию», — пояснил Рубинский.

Недавно в Мали прибыли российские военные инструкторы, которых в западной прессе причислили к «ЧВК Вагнера». Жители Мали поддержали курс Бамако на сближение с Москвой и вышли на митинги с российским триколором. В то же время антифранцузские настроения в африканской стране растут — недавно из Мали был выслан посол Пятой Республики. Очевидно, что провал Макрона в Мали обернется для него огромными репутационными потерями.