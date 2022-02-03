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Гол Нуралы Алипа помог «Зениту» одержать победу над «Мидтьюлланном»

Спорт
Гол Нуралы Алипа помог «Зениту» одержать победу над «Мидтьюлланном»

Петербургский клуб «Зенит» минимально обыграл датский «Мидтьюлланн» в товарищеском матче на турнире Atlantic Cup.

Встреча проходила в португальском городе Фару и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. На 40-й минуте отличился защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, который находится в расположении петербургского клуба на просмотре.

«Зенит» в начале января пригласил 22-летнего футболиста «Кайрата» на первый тренировочный сбор в ОАЭ, по итогам которого сине-бело-голубые могут подписать с ним контракт. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алипа в 1,7 млн евро.

Следующий официальный матч подопечные Сергея Семака проведут против испанского «Бетиса» в рамках Лиги Европы. Встреча пройдет 17 февраля на «Газпром Арене».

#футбол #зенит #Мидтьюлланн