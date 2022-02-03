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Президент Сербии Вучич назвал Джоковича лучшим теннисистом мира

Спорт
Президент Сербии Вучич назвал Джоковича лучшим теннисистом мира

Президент Сербии Александр Вучич назвал первую ракетку мира Новака Джоковича лучшим теннисистом в мире и выразил надежду, что спортсмен обгонит испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах Большого шлема.

Глава Сербии также признался, что болел за россиянина Даниила Медведева в финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису с Надалем.

«Мы все надеемся, что ты опередишь Надаля и Федерера. Мы не знали, за кого болеть в финале, но немного болели за Медведева, однако ты остаешься лучшим. Еще долгие годы никто не сможет тебя обогнать», — передает адресованные Джоковичу слова Вучича Telegraf.

Надаль в пяти сетах обыграл Медведева, проигрывая по стартовым партиям 0-2. Испанец стал первым в истории теннисистом, выигравшим 21 ТБШ.

Напомним, в начале прошлого месяца 34-летний Джокович прилетел в Мельбурн в качестве действующего победителя австралийского турнира для участия в Australian Open — 2022. На следующий день его поместили в иммиграционный изолятор, потому что власти усомнились в причинах медотвода спортсмена от прививки против COVID-19, его австралийская виза была аннулирована. Джокович подал апелляцию и выиграл, но власти страны повторно аннулировали въездной документ. Серба депортировали из Австралии 17 января.

#теннис #australian open #Новак Джокович