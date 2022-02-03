Политолог Рар рассказал, что ждет Шольца в Берлине после попытки сблизиться с РФ

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц имеет шанс переломить сложившуюся в мире напряженную ситуацию и разрешить кризис между Россией и Западом.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление канцлера ФРГ о планах в ближайшее время посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В Германии ожидают, что визит Олафа Шольца поможет переломить сложившуюся напряженную ситуацию в мире. Известно, что Москву и Берлин всегда связывали особые отношения. Немецкие канцлеры либо дружили с российским президентом, либо хотя бы имели взаимопонимание по ключевым вопросам международной повестки. Зачастую после встреч на высшем уровне им удавалось стабилизировать дела в Европе», – напомнил Александр Рар.

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Также политолог отметил, что политических кругах Германии есть много тех, кто выступает против улучшения российско-немецких отношений. Особенно много противников сближения Москвы и Берлина в кругу либеральных СМИ.

«Западные медиа будут внимательно следить за поездкой Шольца в Москву и будут критиковать его за любое компромиссное предложение или заявление, подавая это как мягкотелость, – предсказал Рар. — Они, напротив, ожидают от немецкого канцлера жесткого и конфликтного разговора с Путиным».

Кроме того, добавил политолог, нужно учитывать и наличие сил, которые вообще не хотят видеть сближения России и Европы. А к этим силам относятся Соединенные Штаты Америки, Британия, Польша и другие западные страны, занимающие антироссийскую позицию.

«Для них визит Шольца будет максимально показательным – они также будут готовы его критиковать за любую попытку сблизиться с Россией», — уверен Александр Рар.

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомним, ранее в четверг, 3 февраля, канцлер ФРГ сообщил, что в ближайшее время он встретится в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам канцлера, он активно работает со всеми европейскими союзниками и партнерами по «вопросу Украины», и эта тема занимает больше всего времени.

При этом Шольц отметил, что Евросоюз и НАТО координирую свою политику и работают над подготовкой своих будущих решений. Канцлер собирается посетить США, а в ближайшее время собирается в Москве обсудить все необходимые вопросы с Владимиром Путиным, с которым у него «запланирована и вскоре состоится» личная встреча.