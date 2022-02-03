Актриса Зайцева заявила, что Мережко при жизни был крепким и сильным мужчиной

Известная актриса Людмила Зайцева произнесла трогательную речь на церемонии прощания со сценаристом и режиссером Виктором Мережко. Она заявила, что народный артист России при жизни был крепким и сильным мужчиной.

Гражданская панихида по сценаристу прошла в Центральном доме кинематографистов в Москве. На траурную церемонию пришли родственники, коллеги и поклонники Мережко. Друзья теплыми словами проводили покойного артиста в последний путь.

Одной из пришедших оказалась звезда драмы «А зори здесь тихие» Зайцева, она также не осталась в стороне и почтила память режиссера.

«Уходит эпоха. Последний раз мы переписывались на Рождество. Не хочется верить, что его нет. Это был крепкий и сильный мужчина. Теперь он будет рядом со своей женой Тамарочкой», — высказалась народная артистка РСФСР.

После церемонии прощания гроб с телом Мережко привезли на московское Троекуровское кладбище. Его похоронили рядом с супругой, скончавшейся в 1997 году.

Артист ушел из жизни 30 января в возрасте 84 лет. Причиной кончины стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции. В какой-то момент Мережко начал задыхаться, и только тогда сын смог убедить его обратиться в больницу. Однако после хирургического вмешательства состояние сценариста ухудшилось, врачи не смогли спасти Мережко.