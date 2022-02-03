Инфантино не прилетит на церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не будет участвовать в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что президент ФИФА Инфантино не прилетит в Пекин. Он подчеркнул, что это решение связано со сложной эпидемиологической обстановкой в мире.

«Мы с Инфантино беседовали. Из-за ситуации с пандемией он не приедет в Пекин, но будет следить за событиями из Камеруна, где проходит Кубок Африканских наций», — отметил президент МОК.

Церемония открытия зимней Олимпиады 2022 года пройдет в Пекине 4 февраля. Знаменосцами сборной России станут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.