Петербуржец получил шесть лет колонии за нападение на сестру депутата Госдумы Чилингарова

Житель Петербурга, напавший с ножом на пожилую родственницу депутата Госдумы, исследователя-полярника Артура Чилингарова, признан виновным в покушении на убийство, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел 20 апреля 2021 года. Злоумышленник напал на 71-летнюю женщину в парадной. Он ударил ее по голове, а после порезал ей руки ножом.

Пострадавшая вовремя получила медицинскую помощь и осталась жива. Подсудимому также был предъявлен иск на 1,5 миллиона рублей, суд удовлетворил его частично — на 400 тысяч рублей.