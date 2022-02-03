Хазин предсказал скорое представление новых правил глобальной игры

Визит российского президента Владимира Путина в Китай положит конец той эпохе, когда правила игры определялись Соединенными Штатами Америки, так как лидеры РФ и КНР в Пекине объявят новые правила глобальной игры.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» высказал политолог и эксперт-экономист Михаил Хазин.

Визит президента РФ в китайскую столицу состоится в день открытий зимних Олимпийских игр – 4 февраля. У Владимира Путина запланирована встреча с китайским лидером Си Цзиньпином, в ходе которой главы государств примут совместное заявление, посвященное началу новой эпохи в международных отношениях.

Михаил Хазин уверен, что это событие имеет огромное значение для всего мира, так как покончит с эпохой, когда Запад диктовал правила всем остальным.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам экономиста, до сих пор весь миру существовал в рамках единой экономической модели, в которой развитие могло происходить только при наличии эмиссионных долларов.

Эту валюту разные страны получали разными способами, но правила игры определялись именно этими долларами и той страной, которая их печатала. Все остальные институты, включая банковскую систему, Всемирный банк, Международный валютный фонд, разнообразные рейтинговые агентства, консультантов и аудиторов, только обслуживали эту систему.

«Эти правила игры – условно их можно назвать Бреттон-Вудскими – перестали работать, потому что эмиссионных денег нет. США в Кабуле сказали: денег нет, но вы держитесь. Кто держаться за шасси не может, тот падает. И в этой ситуации нужно предъявлять новые правила», – подчеркнул Хазин.

Первой ступенью переформатирования на глобальном уровне стали озвученные Россией предложения о гарантиях безопасности. Выступив с этой инициативой, Россия определила свое место в новом мире и свой великодержавный статус. С этим не могли не согласиться и американские военные, а также это подтвердил и китайский лидер Си Цзиньпин, который напомнил, что Китая тоже является великой державой и рассчитывает реализоваться свои интересы.

wikipedia.org / mil.ru / CC BY 4.0

После того, как Владимир Путин и Си Цзиньпин озвучат в Пекине новые правила, оспаривать их не станет никто, в том числе и американский президент Джо Байден.

«Выступление Си и Путина – это описание новых правил игры. Если так называемый ультиматум по безопасности – это просто демонстрация, то 4 февраля Си и Путин предъявят новые правила. Байден – и это очень важная вещь – не возражает. Если бы он сказал: "Что за чушь?" А он молчит», — указал Хазин.

Напомним, в преддверии поездки в Китай президент РФ Владимир Путин написал для китайского информационного агентства «Синьхуа» статью о взаимоотношениях Москвы и Пекина, в которой рассказал о рекордных объемах товарооборота и экономического взаимодействия между двумя странами, а также о перспективах сотрудничества и о двусторонних механизмах нивелирования санкций Запада.