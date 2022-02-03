Губерниев прокомментировал выбор российских знаменосцев на ОИ-2022

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выбор конькобежки Ольги Фаткулиной и хоккеиста Вадима Шипачева знаменосцами на пекинских ОИ-2022.

Фаткулина является серебряным призером сочинской Олимпиады 2014 года, Шипачев — олимпийским чемпионом Игр-2018 в Пхенчхане.

«Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев — прекрасные и титулованные спортсмены. Это большое счастье! Тем более Фаткулина выиграла серебро в Сочи, медали чемпионата мира — теперь будет стараться выиграть олимпийское золото. Шипачев приехал отстаивать звание сильнейшего», — цитирует журналиста «Чемпионат».

Он также добавил, что все россияне будут поддерживать знаменосцев на открытии пекинской Олимпиады.

Напомним, Пекин был объявлен олимпийской столицей 2022 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) 31 июля 2015 года в Куала-Лумпуре. Он станет первым в истории городом, который принимал и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.

Зимние Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.