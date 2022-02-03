Süddeutsche Zeitung сообщила о намерении канцлера Германии приехать в Россию 15 февраля

Немецкий канцлер Олаф Шольц планирует посетить РФ 15 февраля. Об этом рассказали журналисты из Германии.

Недавно канцлер подчеркивал: Германия ожидает от РФ шагов по разрешению ситуации на Украине. В газете Süddeutsche Zeitung подчеркнули, что политик посетит Россию на фоне инцидента с блокировкой вещания государственных СМИ в РФ и ФРГ.

«Конфликт вызывает дополнительную напряженность в преддверии инаугурационного визита канцлера Олафа Шольца в Москву 15 февраля», — написали журналисты.

Ранее Шольц не исключил встречи с президентом России Владимиром Путиным после поездки в США, передает телеканал «360». Он сделал заявление в связи с обостренной ситуации на Украине.