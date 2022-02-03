Леонков: судьбу Украины будут решать без нее и не ради нее

Американцы затеяли перестройку всей мировой системы ради собственной выгоды, и их не интересует судьба Украины, которую они толкают в конфликт, но не собираются ее защищать или за нее воевать.

Уверенность в этом в беседе с изданием «Украина.ру» высказал военный эксперт, обозреватель издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, который напомнил, что все, организованные американцами конфликты, начинались с провокаций.

На Украине же, по замыслу США, провокация должна быть такой, чтобы Россия не смогла больше оставаться в стороне, а Европу ужаснули бы результаты этой провокации. Таким образом европейцы получили бы подтверждение обвинениям США, что Россия готовила нападение на Украину.

«И дальше они бы (американцы) освещали эту тему о том, как Россия поедает, пережевывает Украину… — объяснил Леонков.- При этом Европу будут мобилизовывать: "Враг у ворот, просыпайся, Европа, Россия тебя всегда обманывала"! Вспомнят Гитлера обязательно. Вспомнят то, что перед 22 июня последний эшелон ушел на территорию Германии, что и тогда СССР был хитер, и сейчас Россия коварна и хитра. Вся эта пропагандистская машина заработает на тысячу процентов. Они будут каждую секунду генерить эти лживые новости, искажая информацию».

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Ставка в этой игре, по словам Леонкова, очень высока, так как этой ставкой является Европа, ради которой США пойдут на все. А судьба Украины Вашингтон не волнует, и ему совершенно не важно, что по этому поводу говорит украинский президент Владимир Зеленский, который призывает украинцев не паниковать.

Зеленского уже никто не воспринимает как лидера, добавил эксперт.

«Если посмотреть на то, что творится на улицах Киева, что творится среди населения — он (Зеленский) говорит, что «не надо паники», а по украинскому телевидению рассказывают про мирных украинцев, которые готовятся к «вторжению России». Они изучают стрелковое дело, бегают с деревянными автоматами, — напомнил Леонков. — Лидер страны говорит одно, а по телеку показывают совершенно другое. Народ простой опрашивают — они уже скупили крупу и сало, они тоже готовятся. Они как бы не верят, но… а вдруг»?

Но, глядя на то, что творится на Украине, необходимо понимать, что главный дирижер этой пьесы – затянувшейся, кровавой драмы украинского народа, за которой наблюдает весь мир – этот дирижер находится за пределами этой страны, и преследует совсем не украинские интересы, добавил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

В заключение Леонков напомнил о словах Владимира Зеленского, сказанных украинским президентом после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он тогда сказал, что хотел бы, чтобы судьба Украины решалась при участии самой Украины.

Но слова Зеленского не значат ничего, и в итоге судьбу Украины решат не только без нее, но и не в ее интересах, верен эксперт.