Экономист Хазин указал на фиаско Джонсона по итогам переговоров с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерпел полное фиаско в телефонных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение выразил экономист Михаил Хазин.

По словам эксперта, Джонсон мог звонить Путину лишь по одному вопросу, но так и не добился в этом успеха. Дело в том, что личной встречи с российским лидером британский премьер не может добиться с прошлого года. Он получал отказ, так как это невозможно до признания Лондоном британской ответственности за отравление Скрипалей. Великобритания на это не пойдет, так как в результате разрушится вся система западной идеологии. Звонок был попыткой договориться, не исключил Хазин.

Также экономист рассказал, как Путин всего одной фразой разрушил смелые мечты Великобритании. В пример он привел диалог, который мог состояться между лидерами. В частности, Джонсон предложил ради России развалить НАТО и «отдать» Украину в обмен на поддержку Москвы в противостоянии Лондона с Берлином.

«А Путин ему на это говорит: "Ты уверен, что НАТО будет через год? Ты нам предлагаешь сделку – а если мы ничего не будем делать?" Путин может ждать. У него есть самый главный ресурс – время. И он может предложить вернуться к разговору через три месяца. Доживут ли до этого времени НАТО с Джонсоном?» — цитирует Михаила Хазина Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее политический эксперт Юрий Дудкин посоветовал руководству Украины внимательнее присматриваться к риторике британского премьера Бориса Джонсона, который утверждает, что в стране должна проливаться только украинская кровь и никакая другая.