Журова назвала грустным запрет украинцам говорить по-русски на ОИ-2022

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что запрет разговоров на русском языке для украинских спортсменов вызывает грусть.

По словам парламентария, очень грустно, что украинские власти запретили своим спортсменам говорить по-русски, общаться с российскими олимпийцами и фотографироваться с ними. Она выразила недоумение относительно того, как это будет реализовываться на деле.

«Не знаю, как это будет происходить. Давайте гипотетически представим: стоят на пьедестале украинец, занявший первое место, русский, занявший второе, и американец с третьим местом. И что, украинский спортсмен будет как-то отдельно фотографироваться с американцем?» — высказалась Журова во время круглого стола «Российский спорт: развитие нации и интересы страны».

Напомним, глава министерства молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт ранее заявил, что украинским спортсменам рекомендовали не стоять рядом с россиянами во время любых мероприятий на пекинских Играх-2022. Кроме того, украинцы не должны разговаривать на русском языке и делать совместные с россиянами фотографии.

Во время летних ОИ-2022 в Токио разгорелся скандал после совместного снимка россиянки Марии Ласицкене и украинки Ярославы Магучих. Прыгуньи завоевали золото и бронзу соответственно. Украинскую легкоатлетку затравили на родине, а экс-депутат Рады Ирина Фарион и вовсе назвала Магучих «биомусором».