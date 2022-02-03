Глава МИД России Лавров рассказал, что родился в год Тигра

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал 2022 год своим. Он объяснил, что родился в год Тигра.

Лавров открыл встречу с главой МИД Китая Ван И. Российский министр выразил благодарность за приглашение посетить Пекин в особенный момент празднования наступления года Тигра по лунному календарю. Он отметил, что в городе повсеместно ощущается праздничная атмосфера.

«Мы приехали к нашим друзьям по этому случаю. Мне это особенно приятно потому, что год Тигра это мой год и я рад возможности увидится еще раз с вами лично», — сказал Лавров.

Министр указал на беспрецедентный уровень взаимодействия, высказываясь по двусторонним отношениям. Также он выразил уверенность, что предстоящая зимняя Олимпиада продемонстрирует мировому сообществу способности Пекина проводить крупнейшие мероприятия.