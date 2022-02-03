Посольство России в Китае: Лавров и глава МИД КНР неслучайно встретились 3 февраля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не просто так провел встречу с китайским коллегой Ван И 3 февраля, подчеркнули в посольстве РФ в КНР.

Дипломаты пообщались на третий день после китайского Нового года. Лавров и глава МИД КНР неслучайно встретились 3 февраля. Ван И сообщил, что в этот день в стране принято приглашать в гости старых друзей. Первые два дня жители Поднебесной проводят в окружении семьи, передает «ПолитРоссия».

Главы МИД встретились в символичную дату накануне начала проведения Олимпийских игр. Также перед торжественным открытием соревнований состоятся переговоры президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина.

Ранее Владимир Путин указывал на попытки западных стран политизировать спорт, передает телеканал «360». Часть государств стремится угодить своим амбициям, что противоречит принципам Олимпийской хартии, добавил лидер.