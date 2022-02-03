Кедми объяснил, почему даже гиперзвуковое оружие не поможет США догнать по силе РФ

Соединенные Штаты Америки уже обзавелись собственными гиперзвуковыми ракетами, но это никак не отразилось на удручающем для Пентагона соотношении сил с Россией.

Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по словам которого американцы не выдерживают конкуренции с Россией «даже в мультиках».

Но проблемы Пентагона не ограничиваются только новейшими видами вооружений. Американцы катастрофически отстают от РФ по качеству и боевым возможностям вооруженных сил даже, если не учитывать наличие у российской армии гиперзвуковых и других передовых вооружений, по которым Москва опережает Вашингтон на несколько десятилетий.

«Многие почему-то думают, что дело только в новых видах вооружений. Да, они есть, но они только поступают. И «Циркон» еще не стоит на вооружении. Но уже нынешнее состояние без этих новых систем катастрофическое с точки зрения американских вооруженных сил, с точки зрения состояния флота и способности вести серьезные военные действия. Это проблема», — объяснил военный эксперт.

И даже появление в арсенале США ракет с гиперзвуковой скоростью полета не помогает американцам сравняться по боевым возможностям с Россией, подчеркивает Кедми.

Федеральное агентство новостей /

Американские межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достигнуть российской территории за полчаса, развивают скорость близкую к гиперзвуковой, но это не значит, что американскую армию можно поставить на один уровень с российской.

«Проблема не в этом. Когда МБР летит с такой скоростью, ее маршрут постоянен — она не может его изменить, поэтому ее легко сбить, просчитав траекторию. Настоящее гиперзвуковое оружие маневрирует на этой скорости, и невозможно определить, где она будет в следующий момент. Это лишает возможности ее сбить, — заявил эксперт. — Проблему, как заставить ракету маневрировать на такой скорости, американцы решить не смогли, а в России решили».

По словам Кедми, единственной в мире небаллистической ракетой, которая может без помощи гравитации разогнаться до скорости гиперзвука (как это делают «Авангард» и «Кинжал») и маневрировать на этой скорости, является «Циркон». Соединенные Штаты еще очень долго не смогут обзавестись подобным оружием. Но Россия и без этой уникальной разработке ушла далеко вперед, лишив американцев возможности начать открытое вооруженное противостояние с ней.

Федеральное агентство новостей /

«Даже если не принимать во внимание «Циркон», соотношение сил между американскими и российскими войсками сегодня очень удручающее и не позволяет США пойти на риск военных действий», — заключил Яков Кедми.

Напомним, ранее о том, что Запад сильно отстал от России в области передовых вооружений, признали многие иностранные эксперты и издания. Так бельгийский журнал Modern Diplomacy сообщил читателям, что Россия опережает страны НАТО, Китай и Индию не только в том, что касается гиперзвукового оружия, но и темпами модернизации своего ядерного арсенала, так как она уже на 90% обновила стратегические вооружения.