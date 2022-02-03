Жюри определилось с финалистами отборочного этапа конкурса на модернизацию «Горской» в Петербурге

Отборочный этап конкурса на разработку архитектурно-градостроительного проекта «Горская» завершился в Петербурге. Об этом пишет ФАН.

Семь консорциумов из 23 участников прошли через первый конкурсный отсев. Комплекс мероприятий нацелен на то, чтобы жюри выбрало самые лучшие и оптимальные инициативы по модернизации территории площадью в 150 гектаров, где располагается «Горская».

Согласно планам компании «Мегалайн», в будущем на этом месте должно появиться множество объектов, включая парк инноваций, склады формата Light Industrial, музей дамбы с обзорной платформой, благоустроенная набережная, а также многофункциональные бизнес-учреждения.

Проект также поддерживается Международным сообществом городских и региональных планировщиков (ISOCARP), Советом по экологическому строительству в России и Ассоциацией ландшафтных архитекторов. Генеральным партнером проекта выступает Агентство стратегических инициатив, а оператором является Агентство стратегического развития «ЦЕНТР».

Генеральный директор «Мегалайна» Геннадий Корупятник отдельно отмечает, что возведение «Горской» будет проводиться без привлечения денежных средств из бюджета.

После первого этапа конкурса дальше идут семь участников. Среди них — консорциум MW+KB+KOSMOS (Швеция, Россия, Нидерланды), Maris — 10Design (Россия и Китай), ADEPT ApS (Дания), АТЕНАСТУДИО+ЗНАК (Италия и Россия), Zaha Hadid Architects (Великобритания и РФ), Semren&Mansson+MVRDV (Россия, Нидерланды, Швеция) и COOP HIMMELB(L)AU / WOWHAUS / PWC (Австрия и Россия).

Победителей среди данных консорциумов определят завтра, 4 февраля. Известно, что в финал должны выйти три компании. В середине лета организации презентуют доработанные проекты, после чего судьи назовут окончательного победителя в конкурсе на реновацию бывшего Комплекса защитных сооружений.