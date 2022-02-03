Путин пожелал успехов российским и аргентинским спортсменам на Олимпиаде в Пекине

Президент России Владимир Путин пожелал успехов российским и аргентинским спортсменам на предстоящих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине.

Владимир Путин обратился к спортсменам перед встречей с аргентинским лидером Альберто Фернандесом. Известно, что лидеры государств примут участие в церемонии открытия Олимпийских игр.

Игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Первые комплекты медалей будут разыграны 5 февраля. Заключительный соревновательный день и церемония закрытия запланированы на 20 февраля.