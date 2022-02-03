МИД РФ объявил о закрытии российского корпункта Deutsche Welle в ответ на действия Германии

Министерство иностранных дел РФ объявило о закрытии российского корреспондентского пункта Deutsche Welle в ответ на действия Германии. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте пресс-службы внешнеполитического ведомства.

В заявлении сказано, что одним из основных пунктов в качестве ответных мер является аннулирование аккредитации всех сотрудников Deutsche Welle, находящихся на территории России. В ведомстве также подчеркнули, что далее последует прекращение спутниковой и любой другой трансляции телеканала.

В пресс-службе министерства указали, что в течение ближайшего времени начнется процедура признания немецкого Deutsche Welle иноагентом.

Ранее сообщалось, что комиссия по регистрации и надзору немецкого медиарегулятора MABB приняла решение о прекращении трансляции RT DE в Германии. Инициатива ведомства связана с отсутствием у телеканала необходимо разрешения для вещания.