Архипов: жителям Донбасса надоели непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ

Жителям Луганской и Донецкой народных республик уже надоело жить под постоянными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины, считает ветеран боевых действий в Абхазии, Приднестровье и Нагорном Карабахе Александр Архипов.

В эфире Медиагруппы «Патриот» он обратил внимание, что на текущий момент не видно никакой перспективы по урегулированию военного конфликта, который продолжается в Донбассе уже восемь лет, передает ФАН.

«Все очень печально, потому что люди устали, восемь лет они подвергаются обстрелам, и при этом никакой перспективы они не видят дальше, то есть, пока одни разговоры», — уточнил он.

По мнению ветерана, Минские соглашения уже стали некой «мантрой», однако это все не может длиться вечно. Член Совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров добавил, что люди в Донбассе напряжены и никто не понимает, к чему готовиться.