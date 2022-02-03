Политолог Кедми считает, что США пытаются сохранить лицо в вопросе гарантий безопасности

Соединенные Штаты отчаянно пытаются сохранить свое лицо в вопросе гарантий безопасности. Соответствующее заявление сделал бывший руководитель службы «Натив», политолог Яков Кедми.

По мнению бывшего руководителя службы «Натив», на данный момент перед Вашингтоном стоит острый вопрос, где именно ему уступить Москве, чтобы не столкнуться с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Кедми подчеркнул, что США не хотят потерять свою репутацию на мировой арене из-за падения Североатлантического альянса. Речь идет о выполнении западной стороной пункта по выводу военнослужащих НАТО из Восточной Европы, отметил эксперт.

Однако политолог уверен, что невыполнение требований России по гарантиям безопасности тоже может обернуться для Вашингтона плачевными последствиями.

«Американцы пытаются сохранить лицо, поэтому и происходит то, что происходит. Однако Москва не намерена до бесконечности растягивать решение поставленного вопроса», — высказал эксперт свое мнение.

Политолог сделал неутешительный для Запада прогноз о том, сколько времени им осталось до реализации Россией плана «Б». Кедми считает, что после окончания зимних Олимпийских игр в Пекине Москва приступит к ответным действиям.

Ранее сообщалось о публикации ответов Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.