В США разоблачили газовые махинации собственного правительства на Украине

Вашингтон использует «российскую угрозу» и напряжение вокруг Украины для продвижения своего газа на европейских рынках. С таким заявлением выступила журналистка Кейт Аронофф из американского издания The New Republic.

«США имеют продолжительный опыт отсылок к "интересам национальной безопасности" для оправдания экспорта ископаемых видов топлива», — написала она.

По мнению автора статьи, данный прием используется уже третьей президентской администрацией со времен Барака Обамы. Именно с инициатив 44-ого президента США началось продвижение проектов по использованию сланцевого газа и поддержка Южного газотранспортного коридора.

«Эскалация напряженности в отношениях с Россией может оказаться выгодной с точки зрения газовых интересов внутри США и за рубежом. Все труднее отделаться от ощущения, что потенциальный конфликт на Украине является не более чем обдираловкой», — резюмировала журналистка.

Кроме того, она отметила, что американские официальные лица вместе со СМИ специально нагнетают ситуацию, даже несмотря на многочисленные опровержения со стороны коллег по НАТО и властей в Киеве.

Напомним, что ранее эксперты издания Bloomberg заявили о зависимости экономик европейских стран от поставок российского газа. Однако не смотря на это многие местные политики выступают за продолжение политики перехода к «зеленой» энергетике.