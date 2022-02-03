Чеченского экс-судью Янгулбаева лишили статуса и неприкосновенности

Коллегия судей Чечни на тайном голосовании приняла решение лишить бывшего судью в отставке Сайди Янгулбаева статуса и личной неприкосновенности, сообщает РИА Новости.

Данное решение было принято председателями квалификационной коллегии судей Чеченской Республики на тайном голосовании. Причиной тому стало несоответствие требованиям статуса судьи в отставке.

Напомним, что в январе сотрудники правоохранительных органов пришли в дом Янгулбаева и задержали его супругу для допроса по уголовному делу. Инцидент произошел в Нижнем Новгороде.