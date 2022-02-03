Экс-глава Екатеринбурга Ройзман попал в больницу с высокой температурой и кашлем

Врачи госпитализировали бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана. У него фиксируются высокая температура и кашель.

Экс-глава Екатеринбурга госпитализирован с повышенной температурой и кашлем. Кроме того, Евгений Ройзман сдал тест на наличие коронавирусной инфекции. Однако ему пришел отрицательный результат. Об этом Ройзман сообщил РИА Новости.

«Так себе самочувствие. Тест отрицательный. Симптомы, как у всех», — сказал бывший глава Екатеринбурга.

Эффективным средством защиты от заражения коронавирусной инфекцией является вакцинация. Укол также снижает вероятность развития осложнений и летального исхода. Прививочная кампания организована во всех регионах России. Процедуру может пройти любой желающий одним из четырех отечественных препаратов.