Переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином могут привести к губительным последствиям для жителей Европы, уверены журналисты.

В издании «Слово и дело» прокомментировали предстоящую поездку Владимира Путина в Китай. Глава государства посетит открытие Олимпийских игр в Пекине. Однако визит лидера связан не только с желанием поддержать российских спортсменов, он намерен провести встречу с председателем КНР.

Беседа состоится на фоне отказа ЕС заключать договор о транзите газа, который сильно отразился на энергетической политике Европы. При этом Москва не понесла таких масштабных потерь, она связана с незаполненным азиатским рынком.

Раскрыты страшные последствия визита Путина в Китай. Удачный разговор президента России и Си Цзиньпина может обернуться кошмаром для Европы. Тогда Москва получит новую возможность для заработка, а уровень жизни в Европе снизится до критического уровня.

Ранее телеканал «360» подчеркивал: европейские газовые хранилища никогда не были таким пустыми в зимний период. Предполагается, что энергетический кризис сохранится, останется нестабильность цен, а также увеличится напряжение между регулирующими органами в ЕС.