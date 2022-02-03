Прорыва не будет. Политолог Федосов предсказал итоги встречи Путина и Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал в эфире телеканала ZDF скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Но прежде глава кабмина намерен посетить США 7 февраля для переговоров с американским лидером Джозефом Байденом.

Детали встречи в Кремле глава немецкого правительства раскрывать не стал. Указал лишь, что разговор будет на темы, которые «надо обсудить». И вероятнее всего, Украины на повестке дня не будет, считает генеральный директор Бюро политической экспертизы Петр Федосов.

По его словам, новое правительство Германии предпочитает придерживаться более «сдержанной» политики в отношении Киева. В то время как консерваторы из некогда правящей коалиции ХДС/ХСС настаивают на поставках оружия Украине. Дебаты на эту тему (несмотря на категоричную позицию Шольца) продолжаются в бундестаге до сих пор.

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Так, 27 января новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы «систематически дестабилизирует политический порядок в Европе», поэтому Германия должна помочь Украине противостоять Москве.

Представитель партии «Зеленых», входящих в новую правящую коалицию, глава МИД Германии Анналена Бербок хоть и придерживается схожей позиции, все же заявила, что Германии в этой геополитической игре отведена роль не военных, а экономических партнеров Украины.

«Сейчас получается так, что именно партия Меркель выступает в качестве ястребов во всей этой тяжелой истории вокруг "сдерживания России". А коалиция во главе с социал-демократом Шольцем придерживается как раз более сдержанных позиций в этом вопросе. Но дальше я бы не стал спешить с оценками», – подчеркнул Федосов.

Российско-германские отношения сейчас находятся в низшей точке за последние десятилетия, отметил политолог. В то же время для Москвы они складываются значительно лучше, чем с большинством других европейских стран.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Предстоящие переговоры Путина и Шольца не сулят серьезных прорывов, считает собеседник «ПС». Едва ли Германия в нынешних обстоятельствах захочет выступить посредником между Россией и коллективным Западом для скорейшей стабилизации отношений. А вот сохранить прагматизм и избежать идеологизации российско-германского партнерства национальным лидерам вполне под силу.

«В российско-германских отношениях есть одна очень большая сфера совпадения интересов — это энергетические вопросы и прежде всего "Северный поток — 2". Здесь новое немецкое правительство пока последовательно выступает в качестве сторонника доведения это проекта до завершения, но подвергается чрезвычайно сильному давлению: со стороны оппозиции и партнеров по НАТО», – резюмировал эксперт.

Еще один вопрос, который вероятнее всего будет затронут в ходе переговоров, касается гарантий безопасности. Федосов убежден, что несмотря на провальный старт, диалог между Россией и США с НАТО вскоре продолжится. И голос Германии, которая является одним из самых влиятельных членов Альянса, может сыграть в нем существенную роль.