Конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев выбраны знаменосцами России на ОИ

Торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине состоится 4 февраля. Знаменосцами России на мероприятии выступят хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Олимпийский чемпион Шипачев играет в составе московского «Динамо» на позиции центрального нападающего. При этом он также является и капитаном команды.

Конькобежка Фаткулина имеет в своем активе серебряную медаль Олимпийских игр в Сочи, завоеванную ею на дистанции 500 метров, а также победу на чемпионате мира 2013 года, которую Фаткулина одержала в забеге на дистанцию 1000 метров.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В рамках состязаний будут разыграны 109 наград в семи видах спорта, насчитывающих 15 дисциплин.