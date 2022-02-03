Более 3 тысяч взрослых и детей получили травмы на льду в Петербурге

Проблема гололедицы и сосулек в Санкт-Петербурге остается актуальна с начала зимнего сезона. Так, за минувший месяц из-за неубранных улиц травмировались более 3000 человек.

Согласно данным комздрава, в Северной столице от гололедицы и падения наледи пострадали 3158 человек. Кроме того, 2935 из них потребовалась госпитализация. Стационарное лечение также потребовалось 141 ребенку.

Информация была предоставлена по запросу депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского. Отмечается, что в статистику вошли лишь те петербуржцы, которые обратились за медицинской помощью, передает РИА Новости.

Гололедица в Петербурге провоцирует не только травмы у пешеходов, но и ДТП на дорогах. Горожане отмечают, что коммунальные службы не справляются со своей работой, а команда губернатора Александра Беглова не торопится разбираться с этой проблемой.