Украина не только не получит никакой пользы от вступления в тройственный союз с Великобританией и Польшей, но и наоборот столкнется с такими последствиями, которых не ждет.

Такое предупреждение озвучил украинский политический обозреватель, экономист Андрей Головачев, комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна вступает в новый формат сотрудничества с Польшей и Великобританией.

По словам главы государства, этот союз поможет Украине усилить региональную безопасность. Однако Андрей Головачев уверен, что он не принесет стране ничего, кроме неприятностей.

Тот факт, что Украина вступила в альянс с Польшей и Британией значит лишь, что Киев признал, наконец, что у страны нет шансов вступить в НАТО и Евросоюз, считает обозреватель.

Кроме того, по его убеждению, этот тройственный альянс представляет собой «союз отверженных», раз в него приняли Украину – запутавшуюся в своей внешней политике, разругавшуюся с Германией и другими членами Евросоюза, и лишившуюся надежды на вступление в ЕС.

«Так что в какой-то мере указанный тройственный союз вполне органичен. Он маргинален, так как создается вне рамок НАТО. Поэтому прибалты в него и не вошли. Кроме того, союз будет рыхлым и неустойчивым образованием, так как, кроме противостояния России, все указанные страны ничего более не объединяет. А между Польшей и Украиной в реальности есть огромные противоречия. Этот союз создан на коленке за неделю», — заявил Андрей Головачев.

facebook.com / Головачев Андрей

Кроме того, добавил эксперт, альянс Украины с Великобританией и Польшей нарушает сложившуюся европейскую безопасность. Этот союз является ситуативным, и поэтому он не выдержит испытания временем, а точнее испытания «дружбой».

«Для Украины данный союз по факту означает отказ от евроустремлений. В сущности, это банкротство европолитики», — подчеркивает Андрей Головачев на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, высказал мнение, что Украину уже можно считать британской колонией, так как хозяйские права на эту страну перешли от Вашингтона к Лондону.

На это указывают не только слова украинского президента Владимира Зеленского о особом формате отношений между Киевом и Лондоном, но и то, кукую дипломатическую поддержку Британия оказывает Украине в отношениях с РФ, и ее активное участие в поставках оружия ВСУ, объяснил Бредихин в интервью изданию REGNUM.