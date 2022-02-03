Журналист Андрей Норкин посвятил новый анекдот ценам на бензин

Известный телеведущий Андрей Норкин в очередной раз развеселил студию передачи «Место встречи». На этот раз он рассказал остроту о Вовочке и ценах на бензин.

Журналист привык радовать публику остротами на злободневную тему. Обычно в студии обсуждают актуальные вопросы, а Норкин при помощи удачной байки остужает градус накала в шоу или изящно оканчивает передачу. Ни для кого не секрет, что шутки телеведущего появляются не только на телеэкранах. Он выступает по стране со своей авторской юмористической программой, где собирает полные залы.

Новая шутка Норкина про Вовочку и ценообразование довела до истерики зал «Места встречи». Журналист рассказал классическую байку про мальчика, который отправился в школу.

«— Дети, а что будет, если копьем, которое пробивает любой щит, ударить в щит, который невозможно пробить? Да, Вовочка? — Бензин подорожает! — Почему? — Батя всегда так говорит: сначала происходит невообразимая хренотень, а затем бензин дорожает!» — закончил анекдот Норкин.

Ранее саркастичную шутку рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает телеканал «360». Дипломат начал с остроты переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.