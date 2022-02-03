Москва стала лучшим мегаполисом мира в рейтинге ООН

Организация объединенных наций (ООН) признала Москву лучшим мегаполисом мира в рейтинге «Индекс процветания городов» по показателям «развитие инфраструктуры» и «качество жизни».

Данные рейтинга опубликовали в рамках программы «ООН-Хабитат». Организация присвоила российской столице первое место по показателю развития инфраструктуры, присудив 83,2 балла. При этом у Парижа оказалось 76,3 балла, а у Лондона — 75,9. Кроме того, Москва стала лидером по качеству жизни, получив 68,3 балла.

Столица России также попала в первую тройку в глобальном общем рейтинге, состоящем из 29 мегаполисов мира. Первое место занял Сингапур, а второе — Торонто. При составлении перечня учитывались такие факторы, как «равенство и интеграция в жизнь общества», «продуктивность экономики» и ряд других.